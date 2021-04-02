Kazada hayatını kaybeden astsubay Karaman'da toprağa verildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik, memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik, kendi aracıyla Tunceli'den İzmir'e eğitime giderken Sivas'ın Gemerek ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Dün gece ilçeye getirilen Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in cenazesi, cenaze namazı için Civler köyü ilkokulu bahçesine getirildi. Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesi Cihat Çevik'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazın ardında şehit askerin cenazesi köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in yaklaşık 2 ay önce komando eğitimini tamamlayarak Tunceli'de göreve başladığı da öğrenildi.