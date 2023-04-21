Kazada hayatını kaybeden dede ile torunu toprağa verildi

Karaman'da hafif ticari aracın alt geçide düştüğü kazada hayatını kaybeden dede ile torunu son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün iftar saatinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan köprülü kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Altın (66) yönetimindeki 70 ABM 714 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün demir korkuluklarına çarparak alt geçide düştü. Kazada araç içerisinde sıkışan Mehmet Altın olay yerinde, torunu İlkay Kalaycı da (27) kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Mehmet Altın'ın kızı Melisa Altın ise kazada yaralı olarak kurtuldu.

İş insanı Mehmet Altın ile torunu İlkay Kalaycı için cuma namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından dede Mehmet Altın ile torunu İlkay Kalaycı'nın cenazesi, Hamidiye Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığında dualarla yan yana defnedildi.

Namaza, Altın ve Kalaycı'nın ailesi ve yakınları, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve sanayiciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.