Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'daki kazada hayatını kaybeden komandolardan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı (24), memleketi Karaman'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde memleketi Karaman'a getirilen Tarlacı'nın cenazesi Karaman Devlet Hastanesi morguna kondu. Yakınları tarafından öğle saatlerinde morgdan alınan Tarlacı'nın cenazesi, son kez helallik alınmak üzere Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Şehit Zeki Yaşar Caddesi üzerinde bulunan baba ocağına getirildi. Cenazenin baba ocağına getirilişi sırasında ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Tarlacı'nın Türk Bayrağına sarılı naaşı daha sonra cenaze namazın kılınacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına götürüldü. Namaza, Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı'nın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, partilerin belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi baba İbrahim Tarlacı taziyeleri kabul ederken, anne Ayşe Tarlacı ise oturduğu sandalye üzerinde eline aldığı oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namazın ardından Tarlacı'nın cenazesi Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında defnedildi.

Olayın geçmişi

Cumartesi günü meydana gelen kazada, Azdavay ilçesinden Kastamonu'ya döndükleri sırada Emre Tarlacı idaresindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hamdi Yılmazoğlu (41) yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyonla Kastamonu-İnebolu Karayolu Duruçay köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Jandarma Uzman Onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon sürücüsü Hamdi Yılmazoğlu ise yaralandı.