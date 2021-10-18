Kazada ölen genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Karaman'da hız motoru ile yaptığı kazada feci şekilde can veren 1 çocuk babası genç öğretmen toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında babasının tabutu başında gözyaşı döken 11 yaşındaki oğlu Eymen ise herkesi duygulandırdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Karaman'a gelmekte olan Ahmet Raşit Duman, yönetimindeki 70 AAT 473 plakalı hız motosikleti, önünde aynı istikamette seyretmekte olan M.D. idaresinde 70 ABC 572 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yolun ortasındaki demir bariyerlere çarptı. Kaza sonrası hız motoru 200 metre ileriye fırlarken, Ahmet Raşit Duman olay yerinde feci şekilde can verdi.

Nefise Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilişim Teknolojileri öğretmeni olan 36 yaşındaki Ahmet Raşit Duman için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Duman'ın ailesi, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile meslektaşları ve öğrenciler katıldı. Kılınan namazın ardından genç öğretmen Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.