Kazancı beldesinde asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Karaman'ın Kazancı Belde Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, belediye olarak yol asfaltlama ve kaldırım çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini söyledi.

Beldede yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Kazancı Belde Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, "Belediye personelimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir. Alt yapısı tamamlanan sokaklarda asfaltlama çalışmalarımız başlamıştır. Bu sıkıntılı süreçte ve çalışma sahalarımızda bizlere desteğini ve sabrını hiç bir zaman esirgemeyen hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Kazancımızın tamamını en kısa sürede gerek asfalt gerekse kilitli parke taşı ile kaplayarak çağımıza ve siz değerli hemşehrilerimize yakışır bir belde haline getireceğiz” dedi.