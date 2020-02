Kazancı'da okul birincilerine bisiklet ödülü

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde, Kazancı İlköğretim Okulu 7. ve 8. sınıfta eğitim-öğretim gören ve okul birincisi olan başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Başarılı öğrencilere bisikletlerini hediye eden Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, “Kazancı'daki öğrencilerimizin hepsi bizim evladımızdır. Sizleri her hal ve şartla seviyoruz. Sizlerin başarısı, gayreti meyve verdikçe kendinize, ailenize, beldemize ve devletimize daha faydalı insanlar olarak yetişme imkanı sağlayacaktır. Büyüklerimiz der ki 'marifet iltifata tabidir'. Biz de bu anlayışla her birinizin başarılı olmasını, en iyi liselerde okumasını istiyoruz ve tabi bunun içinde sizlerin arasında başarılı olan, azmeden evlatlarımızı ödüllendirerek gayretlerini takdir etmekte fayda görüyoruz. Bugün de hemşehrimiz Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar'ın Kazancı İlköğretim Okulu 8. sınıf ve 7. sınıf birincilerine verilmek üzere kurumumuza emaneten göndermiş olduğu bisikletleri sahipleri ile buluşturduk. Çam sakızı çoban armağanı olan bu hediyeler, çocuklarımızın başarılarını onurlandırmak ve artarak devam etmesini teşvik etmek içindir. Temennim odur ki; yıl sonunda Kazancı'da başarılı öğrenci sayımız artarak devam eder, iyi okullar kazanan öğrencilerimiz olur ve biz yine en güzel hediyeleri sizlere verme imkanı buluruz. Sevgili çocuklar başarı bir ekip işidir. Bu ekipte yer alan başta sizler olmak üzere, ailenize, öğretmenlerimize, okul yöneticilerinize tebrik ve teşekkür ediyorum. Bu vesileyle geleceğimiz olan öğrencilerimize değer veren, öğrencilerimiz için bu uğurda elinden gelen her şeyi yapan ve yapmaya devam eden Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar'a şahsım, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve Kazancı adına teşekkür ederim” dedi.

7. sınıftan bir, 8. sınıftan iki öğrenci birincilik ödüllerini okul bahçesinde düzenlenen törenle aldı.