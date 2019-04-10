Kazımkarabekir Belediyesi'nde devir teslim töreni yapıldı

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri ile başkanı değişen Karaman'ın Kazımkarabekir ilçe Belediyesinde devir teslim töreni yapıldı.

Belediye konferans salonunda gerçekleşen devir teslim töreni öncesi mehteran ekibi gösteri yaptı. Siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği devir teslim töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan eski Belediye Başkanı Ali İhsan Alanlı, Kazımkarabekir Belediyesindeki 5 yıllık hizmet süresinin sona erdiğini söyleyerek, "Bu süreç içerisinde gerek siyasilerimiz, gerekse hemşehrilerimiz bütün çalışmalarımızda yanımızda durdu, destek verdi. Biz de ‘bu memlekete kim bir çivi çakarsa ondan Allah razı olsun' düşüncesi ile görev yaptık. Ben Kazımkarabekir'in 13. belediye başkanıyım. Her başkanımız görevi süresinde imkanlar çerçevesinde ilçemize hizmet etti. Bizlerde bu düşünceyle hizmet ettik, yeni başkanımız Recep Boyacıoplu da aynı duygu ve düşüncelerle hizmet edecektir'' diye konuştu.

Alanlı'nın helallik istemesinin ardından konuşan yeni Başkan Recep Boyacıoğlu ise, "İlçemizde belediye başkanlığı yapmış, ahirete göç etmiş, başta merhum Muharrem Fevzi Sarı olmak üzere tüm başkanlarımızı rahmetle anıyorum. Sağ olan belediye başkanlarımıza da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Milletimizin teveccühleri ile hizmet için göreve getirildik. Kazımkarabekir için el ele verip ilçemizi en iyi noktaya hep birlikte getireceğiz. Başarı bir ekip işidir, ekip ise bütün Kazımkarabekir halkıdır. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Ali İhsan Alanlı başkanımıza teşekkür ediyorum. Görevimiz süresince bütün hemşerilerimizi kucaklayacağımızın, her birinin talepleri ile ayrı ayrı ilgileneceğimizin bilinmesini istiyorum. Törenimize katıldığınız için herkese teşekkür eder, saygılar sunarım'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alanlı, Başkan Recep Boyacıoğlu'na rozetini takarak, çalışmalarında başarılar diledi. Samimi görüntülerin yaşandığı devir teslim töreninde Başkan Boyacıoğlu, eski Başkan Ali İhsan Alanlı'ya plaket ve çiçek takdim etti. Törende hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından ilçede birlik ve beraberliğin daim olması için topluca dua edildi.