Keçe, üniversite öğrencilerin elinde tekrar hayat buluyor

Karaman'da keçe kursu öğrencilerden ilgi görüyor.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliği ile Hatuniye Kız Yurdunda düzenlediği keçe kursu, üniversite öğrencilerinden ilgi gördü. Eğitmen Seda Kurşun eşliğinde devam eden kurslarda toplam 20 kursiyer unutulamaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan keçe işlemeciliğinin inceliklerini öğreniyor. Kursun tamamlanmasıyla birlikte kursiyerler açacakları sergi ile kurs boyunca yaptıkları ürünleri sergileyecek. Kursların oldukça verimli geçtiğini belirten eğitmen Seda Kurşun, “Kursiyerlerimiz, haftada iki gün keçe eğitimi alıyor. Öğrencilerimizin kurslarımıza ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Dönem sonunda ise kursiyerlerimiz eserlerini sergileyecekler” dedi.

Kursiyerlerden Birten Koçak'ta, ”Yurdumuz bünyesinde açılan kurslar boş zamanlarımızı değerlendirmemizi ve derslerin üzerimizde bıraktığı stresten uzaklaşmamızı sağlıyor. Ayrıca kurs içerisinde yaptığımız ürünlerin birçoğunu günlük hayatımızda kullanabilmemiz keçe kursunu daha verimli hale getiriyor” diye konuştu.

Kurumlarına bağlı yurtlarda kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Yurtlarımızda barınan öğrencilerimize en iyi hizmeti verebilmek ve onların tüm ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Bizler yurtlarımızı sadece öğrencilerimizin barınacakları yerler olarak görmüyoruz. Öğrencilerimize yurtlarımızda kaldıkları süre içerisinde kültürel, sanatsal ve sportif olarak düzenlediğimiz birçok faaliyet ile her alanda destek vermeye çalışıyoruz. Tüm yurt öğrencilerimize kapılarımız sonuna kadar açıktır. Her türlü sorun ve ihtiyaçlarında bizlere rahatlıkla ulaşabilirler, sorunlarını paylaşabilirler” dedi.