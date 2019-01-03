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Kedisi için canından oluyordu

Karaman’da 14 yaşındaki bir kız balkondan sarkan kedisini yakalamak isterken 4’ncü kattan işyerinin plastik tentesinin üzerine düşerek yaralandı.

Karaman'da 14 yaşındaki bir kız balkondan sarkan kedisini yakalamak isterken 4'ncü kattan işyerinin plastik tentesinin üzerine düşerek yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Hacıcelal Mahallesi 673. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Şahsenem C., evinde beslediği kedisini hava alması için balkona çıkardı. Bir süre sonra Şahsenem C., kedisini tekrar içeri almak için balkona çıktığında kedi kaçarak balkondan aşağı sarktı. Daha sonra Şahsenem C., balkondan sarkan kediyi yakalamak isterken biranda dengesini kaybedince yaklaşık 12 metre yüksekten binanın alt katında bulunan işyerinin plastik tentesinin üzerine düştü. Kızın düştüğünü gören çevredeki esnaflar hemen durumu sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kızı alarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Şahsenem C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kızın düştüğü yerde inceleme yaptı.

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