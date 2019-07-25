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Kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Karaman’da 30 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi sahte kimlikle yakalandı.

Karaman'da 30 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi sahte kimlikle yakalandı.


Karaman Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele çalışmaları kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri planlı çalışma neticesinde, silahla yağma, yaralama ve hakaret suçlarından 7 ayrı yakalama emri bulunan ve 30 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olan K.U. isimli şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, tabancaya ait 15 adet fişek, sahte nüfus cüzdanı ve bir miktar reçeteye tabi hap ele geçirildi.


Karaman Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen K.U., tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

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