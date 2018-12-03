Kıbrıs gazi son yolculuğu uğurlandı

Karaman'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman'da 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mustafa Altay için Musalla Meydanında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Altay'ın yakınları ile Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş, askeri erkân, sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Altay'ın cenazesi Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında dualarla toprağa veridi.