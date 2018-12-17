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Kıbrıs gazi son yolculuğu uğurlandı

Karaman’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Gazisi Süleyman Yıldızlı, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Süleyman Yıldızlı için merkeze bağlı Çoğlu köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Yıldızlı'nın yakınları ile Karaman Valisi Fahri Meral, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş, askeri erkan, sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Süleyman Yıldızlı'nın cenazesi köy mezarlığında dualarla toprağa veridi.

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