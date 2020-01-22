Kırgızistan Ankara Büyükelçisinden Rektör Akgül'e ziyaret

Dr. Mehmet Akgül, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliev'i makamında ağırladı.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Türk-Kırgız İş Geliştirme Forumu kapsamında Karaman'a gelen Büyükelçi Ömüraliev, forum açılışının ardından AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile birlikte Rektör Akgül'ü ziyaret etti. Ziyarette Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasındaki ticaret, diplomasi, eğitim-öğretim işbirliği, öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri gibi konular ele alındı. Her iki taraf da ticaretin yanı sıra eğitim alanındaki işbirliklerinin önemine vurgu yaparak gençlerin geleceğinin inşasında ülkeler arasındaki ortak çalışmaların rolüne değindi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak kardeş ülke Kırgızistan ile her türlü ortak proje ve ikili işbirliğine açık olduklarını belirtirken Büyükelçi Ömüraliev de iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağların güçlenerek devam etmesi için tüm taraflara önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizdi ve sıcak karşılamaları nedeniyle KMÜ ailesi ve Karaman halkına teşekkür etti.

Ziyaret, hediye takdimlerinin ardından sona erdi.