Kızılay Karaman Şubesi'nden Elazığ'a bir tır dolusu yardım

Türk Kızılay Derneği Karaman Şubesi tarafından toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi Elazığ'a gönderildi.

Elazığ'da yaşanan 6.5 şiddetindeki depremin ardından harekete geçen Türk Kızılay Derneği Karaman Şubesi, bir tır dolusu insani yardım topladı. Toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Türk Kızılay Derneği Karaman Şube Başkanı Adem Küçükyarma, “Acil yardım çağrısına yardım sever Karamanlı iş adamları kayıtsız kalmadı ve kısa bir süre içerisinde destek vererek bir tır insanı yardım malzemesi tedarik edildi. Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Elazığ da yaşanan deprem felaketine ulaşım desteği sağlayan Ahmet Güngörer ağabeyimize de duyarlılığından dolayı ve bağışları ile bize destek olan tüm Karamanlı iş adamlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi ise Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı.