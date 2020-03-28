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KKTC'den gelen 141 kişi, Karaman'da karantinaya alındı

Karaman’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 141 kişi gözlem altında tutulacakları Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.

Karaman'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 141 kişi gözlem altında tutulacakları Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.



KKTC'den feribotla Mersin Limanı'na getirilen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 141 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Karaman Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Özel kıyafetli görevlilerin öğrenci yurdu bahçesinde hazır bekletilmesi ile polisin güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Karantina için yurda yerleştirilen 141 kişi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

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