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KKTC'den gelen 288 kişi, Karaman'da karantinaya alındı

Karaman’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) getirilen 288 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

Karaman'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 288 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.


KKTC'den feribotla Mersin'in Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na gelen 288 kişi, daha sonra polis eşliğinde otobüslerle sabaha karşı kalacakları Karaman'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Özel kıyafetli görevlilerin öğrenci yurdu bahçesinde hazır bekletilmesi ile polisin güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Yurda yerleştirilen 288 kişi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak.

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