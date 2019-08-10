KMÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir araya geldi

Üniversitede her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite çalışanlarının bayramlarını tebrik etti. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, bayramlaşma töreninin ardından kısa bir konuşma yaparak, “Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ediyor ve bayramın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kurban Bayramının tüm ülkemiz için birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Rektör Akgül son olarak bayram dolayısıyla memleketlerine gidecek olan üniversite personeline ‘bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin' uyarısında bulunarak, “Memleketinize giderken trafik kurallarına uygun bir şekilde dikkatlice seyahat etmenizi tavsiye ediyor, ailelerinizle birlikte huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmenizi diliyorum” şeklinde konuştu. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında düzenlenen tören, tüm personelin bayramlaşması ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.