KMÜ ailesi iftarda buluştu

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün daveti ile gerçekleştirilen iftar yemeğine çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Üniversite yemekhanesinde düzenlenen iftar programı üniversite personelinin iftar öncesindeki sohbeti ile başladı. Sade ve samimi bir iftar sofrasında buluşan üniversite personeli İslami İlimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Beytullah Çetin'in okuduğu akşam ezanının ardından orucunu açtı. İftar yemeği İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Duran Ali Yıldırım'ın okuduğu dua ile tamamlandı.

İftar yemeğinin ardından üniversite personeline seslenen Rektör Akgül, KMÜ ailesi olarak güzel bir iftar sofrasında buluşmanın ve Ramazan ayının getirdiği manevi duyguyu hep birlikte paylaşmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, “İftarımıza katılan ve katılamayan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.