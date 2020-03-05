KMÜ, akademik performans sıralamasında yükselişini sürdürdü

KMÜ'den yapılan açıklamada, üniversitede fiziki yapılanmayla eş zamanlı olarak yürütülen akademik çalışmaların meyvesini her geçen gün daha fazla verdiği belirtilerek, "2015 yılında yürürlüğe giren akademik teşvik sistemini temel alarak devlet üniversiteleri ve fakültelerinin başarı sıralamasını paylaşan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), 2020 verilerini açıkladı. Öğretim elemanlarının farklı alanlardaki performanslarını değerlendiren sıralamada KMÜ birçok akademik birimi ile başarılı sonuçlar elde etti. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 123 devlet üniversitesinin puanlandığı devlet üniversiteleri genel sıralamasında 26'ncı olurken, 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri sıralamasında ise 70 üniversite arasından 8'inci sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı. Kamil Özdağ Fen Fakültesi birinci, Mühendislik Fakültesi üçüncü, Sağlık Bilimleri Fakültesi onuncu oldu. Fakülte bazında yapılan sıralamada ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yine başarılı bir grafik çizdi" denildi.