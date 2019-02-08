KMÜ, bilimsel altyapısını güçlendirmeye devam ediyor

Son olarak üniversitenin Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezine (BİLTEM) kazandırılan Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu (Scanning Electron Microscope) ile başta bilim insanlarının olmak üzere sanayi kuruluşlarının ve bölgedeki araştırmacıların pekçok bilimsel analiz ve veri ihtiyacı karşılanabilecek.

Üniversite bünyesinde hizmete giren yaklaşık 2 milyon 700 bin lira değerindeki Taramalı Elektron Mikroskobu, bir milyon kez büyütmeye kadar çıkabilme yeteneğiyle materyallerin yüksek çözünürlükte görüntülemesine imkân sağlamasının yanı sıra EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) özelliğiyle de malzemelerin elementel analizinin yapılmasına olanak veriyor. Cihaz; yüksek hassasiyette karakterizasyon isteyen araştırma-geliştirme çalışmaları, sanayinin değişik kollarında hata analizleri, mikro elektronikte yonga üretimi, temel ve biyolojik bilimler ile tıp ve kriminal uygulamalar gibi birçok dalda kullanım alanına sahip.

“Yeni cihazlarımız üniversitemiz ve ilimizdeki ar-ge çalışmalarına destek sağlayacak”

KMÜ BİLTEM bünyesindeki laboratuvarlarda hizmet veren cihazları yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, araştırmacıların kullanımına açılan son teknolojiye sahip laboratuvar cihazlarının hayırlı olmasını dileyerek, “Alan Emülsiyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu, üniversite ve Karaman genelinde imkânların el vermediği durumlarda çevre illere gönderilerek yapılan analizlerin artık üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak bir cihaz. Yüksek kapasitesi ve çalışma özellikleri ile pek çok analizin yapılmasını kolaylaştıracak olan bu mikroskop, yüksek hassasiyette karakterizasyon beklentisinin olduğu bilimsel taleplere cevap verirken sanayimizin analiz ihtiyaçlarını da karşılayacak” dedi.

Rektör Akgül, gelinen noktada üniversitenin bilimsel altyapısının güçlendirildiğini belirterek “Üniversitemize kazandırılan cihazlarımız ilimizde yaşanan analiz problemine çözüm bulabilecek ve önemli bir eksiği kapatacak niteliklerde cihazlar olarak dikkat çekiyor. Araştırma altyapımız, üniversitemizdeki bilimsel çalışmalara ivme kazandıracak ve sanayi kuruluşlarımızın ar-ge çalışmalarına destek sağlayacaktır. KMÜ olarak bilim camiasına olduğu kadar, bulunduğumuz ile ve bölgeye ışık tutacak faaliyetler ve çalışmalarla milletimize hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.