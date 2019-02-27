KMÜ, çevre düzenlemesi için kendi bitkisini üretiyor

Proje kapsamında ilk olarak Üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde yer alan sera alanında yerleşke genelindeki çevre düzenlemesi ihtiyacını karşılamak üzere 70 bini vejetatif (çelikle), 10 bin 600'ü ise generatif (tohumla) olmak üzere 17 tür bitki çoğaltımı yapıldı. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, çoğaltımı yapılan ürünlerin yer aldığı sera alanında incelemelerde bulundu. Rektör Akgül, üniversite bünyesinde böyle bir çalışma yapılmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Üniversitemizin çevre düzenlemesinde kullanılan ürünlerin maliyetlerinin yüksek olması ve istenilen kalitede yetiştirilememesi nedeniyle bahsi geçen ürünleri kendimiz yetiştirmeye karar verdik. İlk etapta üniversitemiz için planlanan bu projenin ilerleyen süreçte adaçayı, ardıç, lavanta gibi daha çeşitli bitki türleri ile Karaman ili ve çevre illerdeki paydaş kurumlara da kaynak oluşturması amaçlıyoruz. Böylece öncelikle KMÜ'yü daha sonrasında ise Karaman'ı bölgenin gen kaynağı haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Rektör Akgül, daha sonra projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen Yapı İşleri Daire Başkanı Mustafa Bahar, Şube Müdürleri Hikmet Ünal ve Sıtkı Gümüşsoy ile Biyomühendis Emre Yıldırım'a teşekkür etti.