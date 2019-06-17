KMÜ çocuk üniversitesi 2019 yaz okulu başladı

KMÜ Çocuk Üniversitesi, on günlük eğitim-öğretim programına Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü ziyaretle başladı. KMÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cihat Abdioğlu ve Çocuk Üniversitesi eğitmenleri eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret eden minik üniversiteliler, Rektör Akgül ile bir süre sohbet etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde açılan Çocuk Üniversitesi ile miniklere üniversite ortamını tanıtmanın memnuniyet verici olduğunu belirten Rektör Akgül, “Minik öğrencilerimizin erken yaşlarda üniversite ortamıyla tanışmaları ve bilim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda uygulamalı eğitim almalarının son derece yararlı olacağını düşünüyorum. Öğrencilerimizin ilkokul çağında oluşturacakları gelecek hayalleri ve hedeflerinin hayatlarına yön çizmelerinde yardımcı olacağı kanaatindeyim. KMÜ ailesi olarak miniklerimize hoşgeldiniz diyor, başarılar diliyorum" dedi.

KMÜ Yunus Emre Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan Çocuk Üniversitesi 2019 Yaz Okulu 25 ilkokul öğrencisi ile eğitime başladı. Program çerçevesinde minik öğrencilerle birlikte model uçak atölyesi, sanat atölyesi, tasarım ve beceri atölyesi, 3D yazma ve kodlama, fen etkinliği ve deneyler, matematik oyunları, halk oyunları, geleneksel Türk okçuluğu eğitimi, felsefe eğitimi ve arkeolojik çalışmalar gibi pek çok bilimsel, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirilecek.

KMÜ Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu, 27 Haziran Perşembe günü düzenlenecek olan kapanış ve sertifika programıyla sona erecek.