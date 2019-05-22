KMÜ, devlet üniversiteleri sıralamasında 6. sırada yer aldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), ‘Kuruluşu Üzerinden 11-20 Yıl Arasında Süre Geçen Devlet ve Vakıf Üniversiteleri' sıralamasında 58 üniversite arasında 6'ncı sırada yer aldı.

Performans sıralamasında üniversiteler tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısı, üniversite öğretim üyeleri tarafından önerilen proje sayısı, üniversite tarafından TÜBİTAK'tan alınan bütçe desteği miktarı ve üniversitede istihdam edilen öğretim üyesi sayısı veri olarak değerlendirildi. KMÜ'nün 6'ncı sırada yer bulduğu listede TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ilk beşi oluşturdular. Üniversitelerin son beş yıllık TÜBİTAK proje desteği karnesi olarak tabir edilen ARDEB destekleri sıralamasında KMÜ, başarısını diğer kategorilerde de sürdürerek, ‘Proje Sunma ve Kabul Oranlarının değerlendirilmesinin yapıldığı listede 150 üniversite içerisinde 21'nci sıraya yerleşti.

KMÜ, ‘Devlet Üniversiteleri' sıralamasında 121 üniversite arasında 46'ncı sırada kendine yer bulurken ‘Devlet ve Vakıf Üniversiteleri' sıralamasında ise 182 üniversitenin içerisinde 55'inci sırada yer aldı.