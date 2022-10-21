KMÜ Diş Hekimliği Fakültesinde ikinci klinik açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin 2'inci entegre kliniği düzenlenen törenle açıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan ve Ahmet Rıza Keleşoğlu Vakfı tarafından 2019 yılında yapımına başlanıp 2020 yılında da üniversiteye teslim edilen Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin 2'inci entegre kliniği düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta konuşan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Faruk Ayhan Başçiftçi, “Ahmet Keleşoğlu Diş Fakültesi Aralık 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kuruldu. Fakülte binamız hayırsever Ahmet Rıza Keleşoğlu Vakfı tarafından 2019 yılında yapımına başlanıp 2020 yılında üniversitemize teslim edildi. Fakültemiz 12 bin metrekare kapalı alana sahip olup, 116 ünit kapasitesine bulunmaktadır. Fakültemizde 8 ana bilim dalına ait 9 adet klinik, 1 adet elektronik laboratuvarı, 1 adet simülasyon laboratuvarı, 5 adet anfiden oluşan bir yapıya sahiptir. Fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetleriyle birlikte ağız ve diş sağlığıyla ilgili tüm hizmetler verilmektedir. Şu anda aktif 2 adet kliniğimiz bulunmaktadır. Akademik kadromuzda 1 adet profesör, 1 adet doçent, 14 adet doktor öğretim üyesi ve 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Fakültemiz 2021 yılının Temmuz ayından itibaren ağız ve diş sağlığı faaliyetlerine başlamış olup, bugüne kadar 13 bin 500 civarında insanımıza 40 binin üzerinde ağız diş sağlığı hizmeti çerçevesinde yapılan işlemler yapılmıştır. 2021 yılında başladığımız ağız ve diş sağlığı hizmeti faaliyetine şu anda kliniğimizin açılışıyla beraber kapasitemizi 2 buçuk katına kadar çıkaracağız. Şu anda kliniklerimizde aktif olarak ağız diş sağlığıyla ilgili bütün hizmetler modern bir şekilde verilmektedir. Karaman ve çevre bölgesindeki insanların yoğun talepleri ile karşı karşıyayız. Bu yoğunluktan dolayı randevu alamamada veya randevuların uzun süre verilmesiyle ilgili problemlerimiz var. Bunlarda tabi ki fakültemizin kuruluş aşamasında olması, henüz daha araştırma görevlisi kadrosunda insanların bulunmaması, öğrencilerimizin 4'üncü ve 5'inci sınıfa gelmemiş olmasından dolayı bu yoğun talebe kısmi olarak cevap vermekteyiz” dedi.

" İnşallah yakın zamanda 28 tane ünit daha ilave edeceğiz"

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman da yaptığı konuşmasında, “Yeni bir fakültemiz bir hayırsever iş insanı tarafından kurulmuş, gerçekten önemli bir hizmet. Tabi ki kuruluş aşamaları süreci de zaman alır. Dekan beyin söylediği gibi bizim özellikle diş hastalığı ile ilgili tüm tedavileri yapabilecek hocamız var bu fakültede. Herhangi bir ana bilim dalında eksik hocamız yok. Şu anda 14 öğretim üyesi, öğretim görevlileriyle beraber hizmet verecektir. Yaklaşık 13 binin üzerinde insana hizmet verdik. Tabi ki bu hizmet artacak, artması kliniklerin sayısının artmasına bağlı. Bugün 28 tane yeni ünit hizmete sunuyoruz. Akabinde yenilerini de almak içinde girişimde bulunduk. İnşallah yakın zamanda 28 tane ünit daha ilave edeceğiz. Asistanlarımız tabi ki önemli burada şu anda fakültemiz yeni olduğu için henüz asistanı yok. Asistanlar da malum diş hastalıkları tedavisinde hizmet veriyor. Öğrencilerimiz daha üçüncü sınıfta. Onlarda üçüncü sınıfın ikinci döneminden itibaren kliniklerde görev alacaklar. Dolayısıyla özellikle önümüzdeki sene Karaman halkımız diş hastalıklarıyla ilgili tedavi konusunda çok daha iyi ve daha fazla hizmet alacaklar” dedi.

"Şehrimize sağlık hizmetleri açısından çok önemli katkılar sağlayacak"

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da yaptığı konuşmasında, “Şehrimize sağlık hizmetleri açısından çok önemli katkılar sağlayacak ve 200'e yakın öğrencinin eğitim gördüğü mevcut fakültemizin kalitesini daha da arttıracak kliniğimizin açılışı dolayısıyla sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Diş Hekimliği Fakültemiz başta olmak üzere Karamanımıza gerçekleştirdikleri fedakar yatırımlardan dolayı Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfına en derin şükranlarımı sunuyor, merhum Ahmet Keleşoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Diş Hekimliği Fakültesi Entegre Kliniğimizin şehrimiz için hayırlara ve hayırlı işlere vesile olmasını diliyor, kliniğin kuruluşunda emeği geçen herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. ”diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından klinik protokol üyeleri tarafından hizmete açılarak gezildi. Açılışa Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Faruk Ayhan Başçiftçi, Karaman Belediye Başkan Yardımcıları Eyüp Hüsamettin Arslan ve Kazım Gücüyener, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.