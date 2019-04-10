KMÜ halk oyunları ekibi Türkiye dördüncüsü oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 3-7 Nisan 2019 tarihlerinde Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler 17. Halk Dansları Yarışmasında önemli bir başarı sergileyen KMÜ Halk Oyunları ekibi, Gaziantep yöresine ait oyunla artistik dalda finalist takımlar arasında yer alırken stilize dalda Silifke yöresine ait oyunla önce finalistler arasında yer aldı, ardından Türkiye dördüncüsü oldu. Artistik (otantik) dal ve stilize (sahnelemeli) dalda müsabakaların düzenlendiği yarışmada 32 üniversiteden 42 takım ve bin 500'e yakın sporcu yer aldı. Yarışmaya Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi Onurhan Gücüş ve Canan Gücüş'ün eğitmenliğinde 44 kişilik bir ekiple katıldı.

KMÜ Halk Oyunları ekibi, elde ettiği başarının ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret ederek kendisine yarışma hakkında bilgi verdi. Takımın eğitmenliğini üstlenen Dr. Öğretim Üyesi Onurhan Gücüş, sıkı bir çalışma içerisine girerek üç ay süren antrenmanlar sonucu müsabakaya hazır hale geldiklerini belirtti ve takımın kurulmasında kendilerine başından sonuna kadar destek veren Rektör Akgül'e teşekkürlerini bildirdi.

Rektör Akgül de KMÜ Halk Oyunları ekibini ve eğitmenleri tebrik ederek halk oyunları alanında elde edilen bu derecenin KMÜ ailesi adına sevindirici olduğunu belirtti ve takımın başarılarının devamını diledi.