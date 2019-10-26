KMÜ ile Malezya üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalandı

Malezya Melaka İslam Koleji Üniversitesi (University College of Islam Melaka) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asnul Dahar Bin Minghat ile Malezya Putra Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Siti Salina Binti Mustakim, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü ziyaret etti. KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner ve Malezyalı öğrencilerin de yer aldığı ziyarette, Mevlana ve Erasmus Değişim Programları kapsamında Malezya Melaka İslam Koleji Üniversitesi ve Malezya Putra Üniversitesi ile KMÜ arasında işbirliği protokolleri imzalandı. İmza töreninde Malezyalı akademisyenler Rektör Akgül ile üniversiteler arası ortak çalışma alanları üzerine bir süre sohbet etti. İki üniversite arasında ortak projelerin yürütülmesi ve ders verme hareketliliği kapsamında öğretim üyelerine karşılıklı ziyaret fırsatı sağlayan işbirliğinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Malezyalı akademisyenler Rektör Akgül'e ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Rektör Akgül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek işbirliği protokollerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Akgül, KMÜ'nün gerek ulusal gerekse uluslararası alanda işbirliği çalışmalarının devam edeceğini söyledi.