KMÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

KMÜ Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu'nun yanı sıra KMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesip Aktan da yer aldı.

Protokol kapsamında KMÜ Eğitim Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak, liderlik ile yönetim becerilerine yönelik faaliyetleri planlamak, öğrencilerin etkileşimli tahta ve Eğitim Bilişim Ağının (EBA) kullanımına yönelik çalışmaların yapılması amaçlanıyor.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, imzalanan protokolün her iki kurum için de hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki süreçte eğitim camiasına entegrasyonu konusunda önemli bir adım atmış olduk. Protokol, içinde bulunduğumuz dijital çağda fakültemizde görev yapan akademisyenlerimiz ve son sınıf öğrencilerimizin etkileşimli tahtayı kullanımına yönelik önemli katkılar sağlayacak nitelikte. Protokolün gerek kurumlarımız için gerekse akademisyenlerimiz ve öğretmen adayı öğrencilerimiz için faydalı olmasını diliyorum” dedi.