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KMÜ, Mersin ve Adana'da tanıtıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Mersin ve Adana’da Artı Fuarcılık tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarlarına katıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Mersin ve Adana'da Artı Fuarcılık tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarlarına katıldı.


Mersin ve Adana'da bir otelde düzenlenen ve üç gün süren fuarlara vakıf ve devlet üniversitelerinin temsilcileri katıldı. Öğrencilere taban puanlar, tercih ve sıralamalar ile yatay ve dikey geçiş, burs olanakları, konaklama, ulaşım ve eğitim-öğretimle ilgili çeşitli konularda detaylı bilgi veren üniversite temsilcileri, öğrencilere kurumlarını tanıtan dokümanlar dağıttılar. Her iki şehirde öğrenim gören toplamda 10 bini aşkın öğrenci, rehber öğretmenleri eşliğinde üniversite stantlarını gezerek üniversite temsilcilerinden bilgi alırken Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin standı yoğun ilgi gördü. Fuarlarda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi personeli Mahmut Tanrıverdi temsil etti.

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