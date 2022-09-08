KMÜ Mezunlar Derneği kuruldu

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde kurulan ‘KMÜ Mezunlar Derneği' mezun öğrencilerle üniversite arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Doğrudan üniversiteye bağlı bir şekilde proje çağrıları için faal rol almaya çalışacak olan mezunlar derneği, desteklenmeye hak kazanan projelerle hem öğrencilere hem de mezunlara yönelik faaliyetlere öncülük edecek. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, KMÜ Mezunlar Derneği Başkanı Yunus Emre Büyükbasmacı ve Dernek Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş ve Prof. Dr. Murat Ertekin'in de yer aldığı ziyarette Rektör Namık Ak, dernekle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Mezun öğrencilere davet”

Araştırma Görevlisi Yunus Emre Büyükbasmacı, üniversite mezunlarına derneğe kayıt olmaları yönünde çağrıda bulunarak, “Bütün mezunlarımızın KMÜ Kariyer Merkezine ait sayfamızda bulunan KMÜ-Mezunlar Derneğine kayıt olmalarını istiyoruz. Mezunlarımızın özellikle dikkat etmelerini istediğimiz bir nokta var. Derneğe kayıt olmalarının ardından üye olmak için kariyer merkezine gelerek form doldurmaları gerekmektedir. Dernekte faal görev almak veya üye olmak isteyen mezunlarımızı Kariyer Merkezimiz ile iletişim kurmaya davet ediyoruz” dedi.

Yunus Emre Büyükbasmacı ayrıca dernek aracılığıyla ‘Mezun Günleri' düzenlemek istediklerini de hatırlatarak, “Mezun günlerinde düzenlenecek faaliyetlerle mezunlarımız arasında iş ve iletişim ağı oluşturmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca derneğe kayıt olanlar üniversite içerisindeki faaliyetlerimize katılabilecekler, mezunlar arasında kurulan birlikteliklerde söz sahibi olabilecekler. Mezunlarımızın vakit kaybetmeden derneğe kayıt olmalarını bekliyoruz. Onlar ile birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

“Mezunlarımızı derneğe üye olmaya davet ediyorum”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ise, "Öğrencilerimiz ile mezunlarımızın ülkemizin ve insanlığın geleceği olduğunu biliyoruz. Mezunlarımızın üniversitemiz ile bağlarının kopmamasını, aksine güçlenmesini istiyoruz. Biz onları, yani ülkemizin geleceğini desteklemekte kararlıyız. Tüm mezunlarımızı derneğe kayıt olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.