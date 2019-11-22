KMÜ öğrencileri KOAH'A dikkat çekti

"Bilerek Nefes Al, Hiçbir Şey İçin Geç Değil" sloganıyla hareket eden KMÜ'lü öğrenciler, KOAH Haftası nedeniyle Atatürk Parkında vatandaşlara solunum testi yaparak bilgilendirici broşürler dağıttılar.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan KMÜ Sağlık Odaklı Spor ve Faaliyet Topluluğu Başkanı Furkan Berkay Ülkebaş, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı anlamına gelen KOAH'ın "tam olarak geri dönüşümlü olmayan ilerleyici hava akımı kısıtlanması" ile karakterize bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Bu hastalığa sahip olan kişiler ilerleyici şekilde nefes alamaz. Dünya Sağlık Örgütüne göre tüm dünyada KOAH önde gelen dördüncü sıradaki ölüm nedeni iken ülkemizde üçüncü sıradadır. Her yıl 3 milyondan fazla kişi bu hastalıktan ölmekte ve tüm dünyada 40 yaş üstü yetişkinlerin %10'dan fazlası bu hastalığa yakalanmaktadır. O yüzden hastalığın erken teşhisi çok önemlidir. Bu nedenle biz de solunum testi uygulayıp broşürler dağıtarak halkımızı bilinçlendirmeye çalıştık. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.