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KMÜ öğrencileri kuşları unutmadı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Damla Öğrenci Topluluğu tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan ‘Kuş Yemliği Yapımı ve Asımı’ projesi hayata geçirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Damla Öğrenci Topluluğu tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan ‘Kuş Yemliği Yapımı ve Asımı' projesi hayata geçirildi.


Damla Öğrenci Topluluğu üyeleri ve gönüllüler tarafından pet şişelerden ve saksı altlıkları gibi farklı malzemelerden hazırlanan 10 adet kuş yemliği kuşlarla buluşturuldu. KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önündeki ağaçlık alana asılan kuş yemlikleri ile öğrenciler doğadaki canlılar için faydalı bir şeyler yapmış olmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadı.

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