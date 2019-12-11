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KMÜ öğrencilerinden huzurevi ziyareti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Topluluğu öğrencileri Ahmet Mete Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Topluluğu öğrencileri Ahmet Mete Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.


Ziyaret öncesi Huzurevi Müdürü Yakup Budak ile görüşen topluluk üyeleri, kendisiyle bir süre sohbet etti. Yakup Budak öğrencilere hitaben, Huzurevinde bulunan yaşlıların da bir zamanlar onlar gibi genç olduğunu, yaşlılığın kaçınılmaz bir durum olarak görülmesi ve hayatın ona göre yaşanması gerektiğini ifade etti. Öğrenciler ise amaçlarının huzurevinde kalan yaşlılara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onlarla aralarında bir gönül bağı kurmak olduğunu dile getirdiler. Öğrenciler ayrıca ziyaretlerinin bir kereye mahsus olmadığını, iki aydır huzurevini düzenli ziyaret ettiklerini ve bundan sonra da ziyarete devam edeceklerini belirtti.


Ziyarete ellerinde gül fidanlarıyla giden Gönül Köprüsü Topluluğu öğrencileri, Huzurevi sakinleriyle sohbet ederek gitar eşliğinde şarkılar söylediler. Keyifli geçen ziyaret, karşılıklı güzel temennilerin ardından sona erdi.

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