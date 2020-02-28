KMÜ öğrencilerinden huzurevi ziyareti

Öğrenciler, Topluluk Danışmanı Öğr. Gör. Gönül Akpınar eşliğinde Dursun Fakih Huzurevine giderek burada yaşayan yaşlıları ziyaret etti. Yaşlılarla sohbet eden ve onlarla eğlenceli vakit geçiren öğrenciler daha sonra Karaman'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek Karaman ziyaretlerini tamamladı.

Huzurevi ziyareti ile ilgili düşüncelerini paylaşan Topluluk Danışmanı Öğr. Gör. Gönül Akpınar, öğrencilerinin gerçekleştirmiş olduğu etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizle ilkin kahvaltıda buluşarak aralarındaki arkadaşlık bağını güçlendirmeyi amaçladık. Sonrasında ise gençlerimizin enerjilerini huzurevinde kalan yaşlılarımıza aktarmaları, onları ziyaret ederek yüzlerinde bir tebessüm oluşturmaları için böyle bir ziyaret programı düzenledik. Daha da Karaman'daki kültürel ve tarihi yapıları gezerek ilimizin değerlerini daha yakından tanıma imkanı bulduk. Keyifli ve anlamlı bir gün yaşadık. Katılım sağlayan ve etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.