KMÜ öğretim üyesinin eserine ‘en iyi kişisel gelişim kitabı ödülü'

Dr. Sefa Şahan Birol'un kaleme aldığı ‘Sınava Velin Girsin' isimli kitap, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından ödüle layık bulundu.

KMÜ Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa Şahan Birol'un, dijital bağımlılık üzerine oluşturduğu ve çözüm odaklı bilimsel bir yaklaşımla kaleme aldığı ‘Sınava Velin Girsin' isimli kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından ‘Akademisyen Yazarlar Arasında Yılın En İyi Kişisel Gelişim Kitabı Ödülü'nü almaya hak kazandı. Salgın süreci ile birlikte, öğrenci ve velilerin yaşadığı kaygı ve sınav stresinin yanı sıra zorunlu dijital eğitim sisteminde yaşanan zorluklar nedeniyle ailelere yardımcı olmayı hedefleyen kitap, yaşanan kaygının ortadan kaldırılması, sınava hazırlanan çocukların başarısının arttırılması, anne babaların çocuklarını sınavların yanı sıra hayata da en iyi şekilde hazırlayabilmeleri için kılavuz bir eser olma özelliği taşıyor.

“Kitap, öğrenci ve veliler için önemli tavsiyeler içeriyor”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, eserin almış olduğu ödülle ilgili değerlendirmede bulunarak; “Özellikle salgın sürecinde herkeste olduğu gibi öğrencilerde de büyük bir kaygı yaşandı. Sağlığımızı birebir ilgilendiren bu sürece, öğrencilerin yaşadıkları gelecek kaygısı da eklenince ailelerin mücadele etmek zorunda kaldıkları alanlar genişlemiş oldu. Doç. Dr. Sefa Şahan Birol hocamızın gerek öğrencilerin gerekse ailelerin yaşadığı kaygıyı azaltmak amacıyla hazırladığı kitap, öğrenci ve veliler için önemli tavsiyeler içeriyor. Sefa Şahan Birol hocamızı başarısından dolayı tebrik ediyor, verimli çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.