KMÜ Rektörü Akgül'den 19 Mayıs mesajı

Dr. Mehmet Akgül, "Gençlerimize emanet edilen bu günde yeni nesiller milletimizin yaşamış olduğu zorlukları ve bu vatanın nasıl kazanıldığını benliklerinde hissederek bu emanetin koruyucuları olmaya devam etmelidirler" dedi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Akgül, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinin başlangıç noktası olan ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını teşkil eden 19 Mayıs'ın 100'üncü yılına ulaşmış olmanın coşkusunu ve gururunu yaşamaktayız. Vatanına ve bayrağına yönelen tehditler karışışında azim ve cesaretini hiçbir zaman kaybetmeyen milletimizin canı pahasına verdiği bu mücadele; birlik ve beraberlik içerisinde, kararlılık ve inançla girişilen kutsal bir davanın zaferle sonuçlanacağının ve milletimizin hangi şartlarda olursa olsun hiçbir güce boyun eğmeyeceğinin en güzel kanıtı haline gelmiştir. Samsun'dan başlayarak bütün yurda yayılan ve ülkemizin kurtuluşuna vesile olan bu dirilişin sene-i devriyesinde gençlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Gençlerimize emanet edilen bu günde yeni nesiller milletimizin yaşamış olduğu zorlukları ve bu vatanın nasıl kazanıldığını benliklerinde hissederek bu emanetin koruyucuları olmaya devam etmelidirler. Şüphesiz ülkemizin yalnızca kendi içinde değil dünya ülkeleri arasında da güçlü bir konuma gelmesi, her alanda gelişmesi ve adından söz ettirir bir ülke olması gençlerimizin elindedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak gençlerimizin bu sorumluluk ve bilinçle en iyi şekilde yetiştirilmeleri, hayata ve çağın gerekliliklerine hazır hale gelmeleri için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Ülkemiz gençlerinin hayalleri, hedefleri ve başarıları üzerine kurulan bir kalkınma, temelleri 1919'da atılmaya başlanan Cumhuriyetimiz açısından en büyük temennimiz ve hedefimizdir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyor; yarınlarımıza daha güvenle ve umutla bakabilmek temennileriyle tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.”