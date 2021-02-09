KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak dönemi başladı

Dr. Namık Ak, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Devir teslim töreninde konuşan KMÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Namık Ak, el birliği ile çalışarak Karaman'ı ve ülkeyi daha yüksek seviyelere taşıyacaklarını söyledi. Karaman'ın Yunus Emre ile tanınan bir il olduğunu vurgulayan Rektör Ak, "Bu bir bayrak yarışıdır. Rektörümüz Mehmet Akgül'ün bırakmış olduğu yerden üniversitemizi içi doldurularak Karaman ve Türkiye'mize katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Akgül ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine vermiş olduğu emaneti Rektör Ak'a teslim ettiğini belirterek, "İnşallah sizlerde üstünü katlayarak milletimiz ve memleketimiz için Karaman için daha iyi şeyler yaparsınız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mehmet Akgül, KMÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Namık Ak'a rektörlük cübbesini giydirdi. Devir teslim töreni eski ve yeni rektörün birbirlerine çiçek ve çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.