KMÜ resim bölümü ilk öğrencilerini alacak

Üniversite bünyesinde yeni açılan ve ilk öğrencilerini alacak olan Resim Bölümüne 2019-2020 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile 2'si engelli aday olmak üzere toplam 20 öğrenci kabul edilecek. KMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümüne ön kayıt yaptırabilmek için adayların 2019-YKS sınavı TYT puan türünden en az 150 ve üzeri, engelli adayların ise 2019-YKS sınavı TYT puan türünden en az 100 ve üzeri puan almış olması gerekiyor. Ön kayıt başvuruları 05-09 Ağustos 2019 tarihlerinde adaylar ön kayıt başvurularını 05-09 Ağustos tarihleri arasında http://www.kmu.edu.tr/stm adresinden online olarak gerçekleştirecekler. Ön elemeyi geçerek özel yetenek sınavına giriş hakkı kazanan adayların 1'inci Aşama Sınavı 20 Ağustos 2019 Salı günü ve 2'inci Aşama Branş Yerleştirme Sınavı 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü KMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi binasında yapılacak. 1'inci aşama sınavından 60 ve üzeri puan alan adaylar ikinci aşama sınavına girebilecek. Sınav sonuçları ise 22 Ağustos'ta açıklanacak.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.kmu.edu.tr/stm adresinden ulaşılabilecek.