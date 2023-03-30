KMÜ SCIMAGO 2023 sıralamasında 42. sırada

Dünyada en önemli uluslararası üniversite sıralama indekslerinden olan SCIMAGO Instıtutıons Rankıngs 2023 sıralama sonuçlarına göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türkiye üniversiteleri arasında 42'nci sıraya yerleşti.

Üniversitelerin araştırma, inovasyon çıktıları ve toplumsal etki performansları ölçülerek değerlendirilen sonuçlara göre KMÜ bir önceki yıla göre 69 basamak birden yükselerek 42'nci sırada yerini aldı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, en önemli kurumsal yükselme göstergesini çevre biliminde göstererek bu alanda 2'nci sıraya yükseldi. Ayrıca Makine Mühendisliği ve Bitki Biliminde 4'üncü, enerji alanında 8'inci ve Zirai ve Biyolojik Bilimler alanında ise 9'uncu sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, SCIMAGO 2023 sonuçlarına göre üniversitenin farklı alanlarda dereceler elde ettiğini vurgulayarak, “Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.