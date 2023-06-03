KMÜ Senatosu Ermenek'te toplandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Senato Toplantısı Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Münir Oktay ile Prof. Dr. Nevzat Aydın ve senato üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda eğitim-öğretimle ilgili konular ele alındı. Toplantının ardından KMÜ senatosu üyeleri, Turkuaz Gölü'nde tekne turu yaparak Ambar Boğazı, Nadire Kanyonu ve Ayhatun Mağarası'nı görme imkanı buldu. Rektör Gavgalı daha sonra sayısı 300'e varan ulu çınarı, su değirmenleri, soğuk suyu, fırını ve pazarı ile Ermenek'in tarihi ve doğal güzelliklerini içinde barındıran yaklaşık 500 yıllık Zeyve Mesire alanını ziyaret etti. Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu ile de görüşen Rektör Gavgalı, Başkan Bozcu'ya görevinde başarı ve kolaylıklar diledi.

“Ermenek tüm güzellikleriyle görülmeye değer”

Ermenek'te yer alan doğal güzelliklerin mutlaka görülmesi gerektiğini ifade eden Rektör Gavgalı şunları söyledi: “Ermenek, tüm tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile Karamanımızın en güzel ilçelerinden birisidir. İlçemiz, dünyanın sayılı yeraltı nehirlerinden biri olan Maraspoli Mağarası, uzay bilimi araştırmalarının yapılabileceği Tol Medresesi, Karamanoğulları döneminde inşa edilen Ermenek Ulu Camii, Turkuaz Gölü ve Zeyve Pazarı ile bizlere tam bir kültürel mirastır. Ayrıca Türkçe'yi resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesinin Balkusan köyünde bulunması da Ermenek'in her anlamda tarih kokan bir yer olduğunun göstergesidir. Bizler de ilçede yer alan hem yüksekokullarımızın olması hem de burada yer alan güzelliklerle ilgili farkındalık oluşturmak açısından senato toplantımızı Ermenek'te yaptık. Bu doğa harikası güzel ilçemizin tanıtılması ve gelişmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Rektör Gavgalı son olarak Ermenek Meslek Yüksekokulu ve Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli ile bir araya geldi. Rektör Gavgalı, personele çalışmalarında başarılar diledi.