KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay Talaz mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Evlatlarınız bugün mezun olacak, bir kısmı çalışma hayatına atılacaklar bir kısmı ise eğitimlerine ihtisas yaparak devam edeceklerdir. Her zaman evlatlarınızın yanlarında durmanızı ve onlara destek olmanızı tavsiye ediyorum. Kıymetli mezunlarımız, ülkemizin gençleri olarak sizler bizim en büyük varlığımızsınız. Genç nüfusumuzun daha iyi yaşaması için hepimizin daha çok çalışması lazım. Kendinizi geliştirmeyi sürdürün ve gerek meslek yaşantınızda gerekse bundan sonraki eğitim yaşantınızda üzerine koyarak yol kat etmeye devam edin. Gelişiminiz için çaba sarf eden tüm akademik personelimize teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantınızda hepinize başarılar diliyorum” dedi.

"Sizin başkalarına ihtiyacınız olduğu gibi başkalarının da size ihtiyacı var"

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise, üniversitelerin çoğaldığı, bölüm ve program sayılarının hızla arttığı günümüzde mesleklerin de çok geniş bir alanda çeşitlilik gösterdiğini belirterek, “Bu koşullarda üniversite ve bölümlerden ziyade kişisel yeterlilik ve farklılıklar ön plana çıkmaktadır. Yani daha girişimci olan, daha atak davranan, kişisel kazanımlarını sürekli geliştiren öğrenciler, diğerlerinin önüne geçmektedir. Yine meslek etiğine bağlı kalan, işine ve sözüne güvenilen sağlam kişiliklerin daha güzel ve başarılı işlere imza attığı bir gerçektir. Bilgi teknolojilerinin hayatımızın her anına işlediği günümüzde bilgiye erişme ve hayat boyu öğrenme koşulları da oldukça kolaylaşmıştır. Bu şartlarda her birinizin mesleki gelişimini çeşitli yollarla devam ettireceğine inanıyor, çalıştığınız işyerlerinde elinizden gelenin en iyisini yapma gayretinde olacağınızı biliyorum” diye konuştu.

Rektör Akgül mezun öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak, “Bizler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi mensupları olarak adım attığınız her güzel işte, yürüdüğünüz her doğru yolda, mutlu ve kederli günlerinizde tüm kalbimizle sizinle olacağız. O yüzden hayatın zorlukları karşısında asla yılmayın, ümitsizliğe kapılmayın ve kendinizi yalnız hissetmeyin. Hata yapmaktan ve onu telafi etmekten çekinmeyin. Kendi hayatınızı kendiniz yönetin ve başkalarına örnek olun. Çünkü sizin başkalarına ihtiyacınız olduğu gibi başkalarının da size ihtiyacı var; bunu unutmayın. Kendinize güvenin ve kendinizi asla küçümsemeyin. Böyle yaptığınız takdirde mutlu ve başarılı olursunuz, ayrıca çevrenizi de mutlu edersiniz” ifadelerini kullandı.

Rektör Akgül konuşmasının ardından yüksekokul birincisi Süleyman Koçak'a hediyelerini verirken, Koçak da mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı. Tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve mezun öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ile devam etti. Tüm mezun öğrencilerin tek bir ağızdan mezuniyet andını okuması ve keplerin havaya fırlatılması ile tören sona erdi.

Törene KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay Talaz, üniversitenin akademik ve idari personeli ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.