KMÜ, uluslararası ETS TOEFL (IBT) yetki sertifikası aldı

KMÜ uluslararası ETS TOEFL (IBT) yetki sertifikasının alınmasının ardından Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sulhattin Yaşar ile Öğretim Görevlisi ve Sınav Merkezi Koordinatörü Dr. Faruk Türk, Rektör Prof. Dr. Namık Ak'ı makamında ziyaret etti. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ve Prof. Dr. Murat Ertekin'in de yer aldığı ziyarette KMÜ'de düzenlenen uluslararası sınavlarla ilgili değerlendirmede bulunuldu. Değerlendirmelerin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ertekin yetki sertifikasını Rektör Prof. Dr. Namık Ak'a takdim etti. KMÜ'nün geçtiğimiz yıl British Council'in düzenlemekte olduğu IELTS sınav merkezi olmasının ardından ilk sınav 7 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Daha sonra Uluslararası ETS TOEFL (IBT) ve GRE sınav merkezi olması ile birlikte ise ilk TOEFL (IBT) sınavı 8 Ocak 2022 tarihinde KMÜ'de başarılı bir şekilde yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Namık Ak da üniversitesinin IELTS sınavının ardından uluslararası ETS TOEFL (IBT) ve GRE sınavlarının da merkezi olmasının ve yetki sertifikası alınmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, "Amerika merkezli Educational Testing Services (ETS) tarafından, 180 ülkede 9 binden fazla yerde uygulanan ve dünyanın en fazla tercih edilen dil sınavlarından TOEFL (IBT) ve lisansüstü öğrenime kabul sınavı olan GRE'nin KMÜ'de düzenlenmeye başlaması üniversitemizin gelişimi açısından son derece önemlidir. Bahsi geçen sınavlara çevre il ve ilçelerden katılım sağlayacak tüm adayları üniversitemize bekliyoruz" dedi.