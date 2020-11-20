KMÜ ve İŞKUR'dan öğrencilere eğitim fırsatı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ile Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından ‘İŞKUR Kampüs Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü' imzalandı.

İmza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile İŞKUR Karaman Müdür Vekili Şevket Sarıkaya'nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, KMÜ Kariyer Planlama Merkez Müdürü Doç. Dr. Şerife Pekküçükşen ile İŞKUR Şube Müdürü Metin Akgül de yer aldı. Protokol, KMÜ bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüslerinde, iş ve meslek uzmanları aracılığıyla KMÜ Kariyer Planlama Merkezi ve İŞKUR tarafından öğrencilere yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemleriyle eğitimler verilmesini öngörüyor. Eğitim kapsamında öğrenciler; işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirilecek. Protokol aynı zamanda öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına ve teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan ‘İşbaşı Eğitim Programı'ndan yararlanmalarını amaçlıyor.

İmza töreninin ardından konuşan Rektör Akgül, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak İŞKUR ile birlikte öğrencilerimizin kariyerlerine olumlu yönde etki edecek olan bu protokolü son derece faydalı buluyor ve protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.