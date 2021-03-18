KMÜ yemekhanesinde Çanakkale menüsü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıldönümü nedeniyle üniversite personeline buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikramı yapıldı.

Üniversite yemekhanesinde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ın iştirakiyle sunulan Çanakkale menüsünde buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edilerek Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümünde şehitler anıldı. Rektör Namık Ak, “Tarihimiz için bir dönüm noktası olan ve yüz binlerce şehit verdiğimiz bu büyük zaferin yıldönümünde şehitlerimizi anmak, onların vatan ve bayrak uğruna hangi şartlarda bu mücadeleyi verdiklerini bir nebze de olsa idrak edebilmek için Çanakkale menüsü hazırladık. Canları pahasına bize bu toprakları emanet bırakan kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.

Hep birlikte yenilen yemeğin ardından Rektör Namık Ak'ın Çanakkale şehitleri için personel eşliğinde dua etmesiyle birlikte anma etkinliği sona erdi.