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KMÜ, yeni öğrencilerini bekliyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz dönemi kayıtları tamamlandı.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2019 ÖSYS sonuçlarını açıklamasının ardından 19 Ağustos'ta başlayan kayıt süreci sona erdi. KMÜ'ye online ve şahsen başvuru ile yapılan kayıt işlemlerinin ardından bin 534'ü lisans, 2 bin 210'u önlisans olmak üzere toplam 3 bin744 öğrenci kayıt yaptırdı.


KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni dönem kayıtlarının öğrenciler için hayırlı olmasını dileyerek, “KMÜ ailesine yeni katılan öğrencilerimizle birlikte hep beraber üniversitemizi daha da zenginleştirip güzelleştireceğiz. Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyor ve başarılı bir eğitim-öğretim hayatı diliyorum” dedi.

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