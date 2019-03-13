KMÜ'de 12 Mart Sergisi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından ‘12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Çanakkale Şehitlerini Anma Programı' kapsamında resim sergisi düzenlendi.

KMÜ Sergi Alanında 12 Mart tarihinde düzenlenen serginin açılışına Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, dekan ve müdürler ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Küratörlüğünü Doç. Dr. Mustafa Diğler ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz'ın yaptığı sergide yaklaşık otuz eser sergilendi. Sergi hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz; Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak hem 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy'u hem de Şehitler Haftası münasebetiyle tüm şehitleri anmak için böyle bir sergi düzenlediklerini ifade etti. Yılmaz serginin düzenlenmesi sırasında her türlü desteği sağlayan Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'e de teşekkür etti.

Sergide 25 akademisyenin milli mücadeleyi ve şehitlik mefhumunu işledikleri resim çalışmalarının yanı sıra 1915 Çanakkale Panoraması adlı eserin minyatürüne de yer verildi. Orijinali İstanbul'da sergilenen ve Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulgani Arıkan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Panoraması adlı eserin minyatür hali sergide Rektör Akgül'e hediye edildi. Eseri hakkında bilgileri katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Arıkan, 18 metre yüksekliği ve 22 metre çapı olan, 1200 metrekare alana sahip panoramik çalışmada, yaklaşık 5 bin figür çiziminin yer aldığını söyleyerek Çanakkale Savaşının baştan sona anlatıldığı her bir figür çizimini elde etmek için yaklaşık 30 bin fotoğraf çekiminin gerçekleştirildiğini ifade etti.

12 Mart ve Şehitler Haftası nedeniyle düzenlenen sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.