KMÜ'de 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından '2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

KMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ın yanı sıra il ve üniversite protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Değerlendirme toplantısında konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, 2021 yılının Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi açısında verimli geçen bir yıl olduğunu söyledi. Karaman'ın bir değeri olarak parıldayan üniversiteyi bir adım daha öteye taşıyabilmek adına var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Ak, “Bildiğiniz üzere 2021 yılı Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması nedeniyle öncelikle UNESCO tarafından anma ve kutlama programına alınmış ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan edilmiştir. Biz de Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak bu yılı ‘Bizim Yunus' ile yaşayarak geride bıraktık. Ülkemiz ve milletimiz için olduğu kadar bütün insanlığın ortak değeri olan Yunus Emre'yi Türkçenin başkenti Karaman'da ve özellikle de üniversitemizde düzenlediğimiz faaliyetlerle en anlamlı şekilde yâd etmeye çalıştık“ dedi.

Rektör Namık Ak konuşmasına şöyle devam etti:

“9 Şubat 2021 tarihinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlük görevini devraldığım günden itibaren yönetimimle birlikte Yunus Emre'nin 'Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim' düsturundan hareketle üniversitenin gelişimi için her alanda gayret göstermekteyiz. İşte bu anlayışla geçtiğimiz yıl ilk olarak üniversitemiz Edebiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin desteğiyle geniş katılımlı bir program ile Yeşildere'deki İsmail Hacı Tekkesi'ni ziyaret ettik ve burada bilgilendirmelerde bulunduk. Ardından da ilahi icrası ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile programımızı tamamladık. Yine bu süreçte 19 adet Yunus'un Gönlü Çalab'ın Tahtı Programı düzenledik. Bu programlarda her hafta farklı bir konukla farklı bir konuyu ele alarak kültürel faaliyetlerimizi aralıksız sürdürdük. Salgın sürecinde dahi çevrimiçi ortamlarda alanında uzman hocalarımızın ve konuklarımızın katılımı ile 9 adet Yunus Emre Okuması gerçekleştirdik. Eşzamanlı olarak ara vermeden yine bu süreçte birbirinden değerli konuklarımızla 43 adet Mesnevi Okuması yaptık. Bununla da yetinmeyerek 5 adet Yunus Emre Sohbeti düzenledik. Tarih sohbeti düzenleyerek Yunus Emre'yi en iyi şekilde anmaya ve anlamaya çalıştık. Üniversitemizin ana giriş kapısına Yunus Emre Anıtı ve Tanıtım Tabelası yerleştirdik ve yine bahsi geçen kapımıza ‘İlim Kapısı' ismini, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin hemen yanında olan ve Kredi Yurtlar Kurumunda ikamet eden öğrencilerimizin kullandıkları kapımıza ‘İrfan Kapısı' ismini verdik. Ayrıca yerleşkemizin güneybatı cephesindeki C kapısına da Yunus Emre Anıtı yerleştirerek bu kapıya da ‘Sevgi Kapısı' ismini, yerleşkemizin batısında yer alan ve araç trafiğine kapalı olan yalnızca öğrencilerimizin geçişi için kullanılan D kapımıza da ‘Hikmet Kapısı' ismini verdik. Bütün bu eserleri kendi akademik kadromuz yani kendi öz değerlerimizle gerçekleştirdik. 2021 yılı üniversitemiz adına verimli geçen bir yıl oldu çok şükür. Sevindirici gelişmeler yaşadık ve Karaman'ın bir değeri olarak parıldayan üniversitemizi bir adım daha öteye taşıyabilmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Yunus Emre 'Kirişci Baba' isimli kitabın tanıtımı yapıldı

Rektör Namık Ak'ın sunumunun ardından Yunus Emre 'Kirişci Baba' kitabının tanıtımının yapıldığı panele geçildi. Yönlendiriciliğini KMÜ Rektör Yardımcısı ve kitabın yazarlarından olan Prof. Dr. Hüseyin Muşmal'ın yaptığı panelde kitabın diğer yazarları Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Aköz ile Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Emre Koç konuşmacı olarak yer aldı. Yazarların kitapla ilgili görüşlerini paylaşması ve konuşmalarının ardından yazarlara onurluk takdimi yapıldı. Üniversiteye ve Karaman'a katkı sunan hayırsever iş adamlarına berat ve hediye verildi.