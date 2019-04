KMÜ'de 6. Üniversite Tanıtım Günleri başladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik olarak bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Tanıtım Günleri' başladı.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, il ve üniversite protokolü, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversite tanıtım filminin gösterilmesi ile devam etti. Ardından KMÜ Halk Oyunları ekibinin hazırladığı Zeybek oyunu izleyenlerin beğenisine sunuldu. Törenin açılış konuşmasını yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren 10 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulunda toplam 57 lisans, 71 ön lisans ve 56 lisansüstü programa öğrenci alarak ülkemizin yetişmiş insan gücüne önemli bir katkı sağlamaktayız. Üniversitemizde mühendislik dallarından eğitim bilimlerine, sağlık ve fen bilimlerinden İslami ilimlere, uygulamalı ve sosyal bilimlerden teknik bilimlere, edebiyattan iktisadi ve idari bilimlere kadar çok çeşitli alanda gençlerimize yüksek öğrenim hizmeti vermekteyiz" dedi.

Rektör Akgül konuşmasının devamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine ilk kez öğrenci alınacak bölümlerin müjdesini vererek Tıp Fakültesinin yanı sıra ilk kez öğrenciyle buluşacak bölümleri şöyle sıraladı: "Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim bölümü, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yeni Medya bölümü ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümü, Kamil Özdağ Fen Fakültesi Biyoloji, Fizik ve Kimya bölümleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme; Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Atık Yönetimi; Ermenek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret ve Elektrik; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı, Bahçe Tarımı, Seracılık ve Elektrik bölümleri.

Rektör Akgül, üniversitenin fiziki ve akademik gelişimi ile ilgili vermiş olduğu teknik bilgilerin ardından öğrencilere seslenerek, “Bugün Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini daha yakından tanıyarak geleceğe dair isabetli kararlar almak için aramızda bulunuyorsunuz. Her birinizi gönülden kucaklıyor, gireceğiniz üniversite sınavında üstün başarılar diliyorum" dedi. Rektör Akgül konuşmasına şöyle devam etti: “Üniversite okumak demek, hayata dair her türlü realiteye açıklık getirmeye çalışmak demektir; anlaşılmayan gerçekleri anlaşılır kılmak için çaba harcamaktır. Hiç açılmamış mevzuların üzerinden sır perdesini kaldırarak ne kadar karmaşık görünürse görünsün onları kelimelere ve formüllere dökmek ve evrensel bilgiye dönüştürmek demektir. O yüzden her birinizin mutlaka üniversite havası solumasını ve hayatını daha sağlam temeller üzerine inşa etmesini dilerim. Hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız, yani hayata hangi pencereden bakmak, yaşamınızın hangi alanını geliştirmek ve insanlığa hangi noktada hizmet etmek istiyorsanız o alanda eğitim almayı ihmal etmemelisiniz.”

Rektör Akgül öğrencilerin kendileri için en doğru üniversiteyi seçmek için öncelikle kendilerini çok iyi tanımaları gerektiğini vurgulayarak, “Önünüzde çok çeşitli bölümler ve çok sayıda üniversite var. Sizi en çok mutlu edecek olan ve kendinizi hayatınızın sonuna kadar adayabileceğiniz bölümü isabetli bir şekilde seçmelisiniz. Bunu yaptıktan sonra da alanınızda daha fazla ilerlemek ve sizi başkalarından ayıran noktaları ortaya çıkarmak için muhakkak çift anadal ve yandal programlarını araştırmalı, çift diploma sahibi olmaya gayret göstermelisiniz. Bir de size yeni ufuklar açacak ve sizi dünyanın pek çok yerindeki benzerlerinizle buluşturacak olan çok önemli bir husus vardır ki o da en az bir yabancı dil öğrenmektir. Ancak bütün bunlardan da önemlisi her zaman daha fazla çalışmak, daha fazla alın teri dökmek, sonuna kadar inanmak ve kendinize güvenmek zorundasınız. Böyle yaptığınız takdirde başarı kendiliğinden gelecektir. Ben şimdiden hayat yolunda her birinize başarılar diliyor ve sizleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi içerisinde görmekten memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum” diyerek konuşmasına son verdi.

Üniversitenin fiziki ve akademik olanaklarının anlatıldığı slayt gösteriminin ardından sahneye gelen Eğitimci Yazar Rahim Türk ‘Geleceğini Belirlemeye Hazır mısın?' konulu seminer verdi. Eğitimci Yazar Rahim Türk'e Rektör Akgül tarafından plaket takdim edilmesinin ardından Tanıtım Günleri, fakülte ve yüksekokulların stantlarının ziyaret edilmesi ve yerleşke gezisiyle sona erdi.