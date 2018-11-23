KMÜ'de aile ve gençlik konferansı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Felsefe Bölümü ve Münazara Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Aile ve Gençlik' konulu konferans düzenlendi.

Konferans öncesinde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret eden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek ‘Aile ve Gençlik' ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Konferansa Karaman Valisi Fahri Meral, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün yanı sıra üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Saffet Köse, Peygamber Efendimizin gençliğe çok önem verdiğini belirterek, Efendimizin gençlerle ilgili yaşamış olduğu diyaloglardan örnekler verdi. Prof. Dr. Köse, “Gençlik; enerji, dinamiklik ve şehvet duygularının üst düzeyde yaşandığı bir dönemdir. Şehvet, insanlarda ve özellikle gençlerde kontrol edilmesi en zor olan güçtür. Şehvetin kontrol altına alınmasının en önemli yollarından birisi nikah ve evliliktir. Bütün kutsal metinlerde gençlere evlilik tavsiyesinde bulunulur" dedi.

Günümüzde yaşanan evlilik sorunlarına değinen Prof. Dr. Köse, yaşadığımız zaman diliminde boşanmaların bile tam anlamıyla düzgün bir şekilde yapılamadığına dikkat çekerek, “Evlilikler kalıcılık ve mutluluk üzerine kurulur. Evliliğini mutlu bir şekilde devam ettirebilen çiftleri Allah cennetinde mükafatlandıracaktır. Kur'an-ı Kerim'de evlilik üzerine üç kavramdan bahsediyor. Rahmet, merhamet ve sadakat evliliklerin olmazsa olmazıdır. Müslüman insan hiçbir zaman kaba olamaz, her zaman nezaket ve zarafet sahibi olmalıdır. İnsanlar arasında rahmet merkezli bir bağ olmalıdır. Bizim için asıl olan can taşıyan varlığa gösterilen saygıdır” dedi.

“Hukukun en çaresiz kaldığı alan ailedir”

Toplumsal değerleri adaletin üzerindeki değerlerin belirleyebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Köse, “Adalet hak edene hak ettiğini vermektir. Muhabbetin olduğu yerde hak davası aranmaz. Hukukun altyapısını ahlak ile dolduramazsanız mahkemelerin yapabileceği hiçbir şey kalmaz. Hukukun en çaresiz kaldığı alan ailedir. Hukuku aşan değerler üzerinden aileyi tanımlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Köse, konuşmasının son bölümünde evlilikle ilgili tespit ve tavsiyelerde bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Evliliklerin önünde bazı problemler var. Bu problemlerin en başında sekülerleşme geliyor. Evlenen çiftler artık hep kendi başlarına kaldıkları için artık aile büyükleri sorunlara dahil olamıyorlar. Eş seçiminde güzellik gibi göreceli kavramlar yerine eşin geçim ehli olması, düzgün ahlaklı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüketim çılgınlığı ile birlikte statümüzü eşyaya göre ölçer hale geldik. Düğünler gösterişe dönüşmüş durumda. Eşyalar fonksiyonlarına bakmaksızın alınıyor. Tüm bu sorunlara rağmen gençlerimiz evliliklerini yapmak durumundalar. Günümüz dünyasında geleneksel aile modelleri ile modern dünyanın oluşturduğu modeller arasında bir gerilim var. Modern dünyanın getirilerini olduğu gibi almak yerine geleneksel değerlerimiz ile modern dünyanın oluşturduğu değerleri yoğurmalı ve hayatımızı bu yönde şekillendirmeliyiz.”

Konferans, plaket takdiminin ardından sona erdi.