KMÜ'de Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faaliyete geçen Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Karaman ili, ilçeleri ve yakın bölgelerdeki arı ırkı çeşitliliğini araştırmak, üretilen balı bilimsel olarak belgelemek, tanıtmak, korumak ve yaşatmak, Karaman ili ve çevresindeki arı ırkı ve soyunun korunması, çoğaltılması, ıslah edilmesi, üretiminin yapılması ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak arı yetiştiricilerinin sorunlarına akademik düzeyde çözüm aranması amaçlanıyor.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni kurulan uygulama ve araştırma merkezinin hayırlı olmasını dileyerek, “Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin, gıda sektöründe önemli bir yer teşkil eden ve ekonomik değeri yüksek olan arıcılık faaliyetlerine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Arıcılık faaliyetlerinin üniversite bünyesinde bilimsel bir altyapı ile yeniden ele alınarak çalışmaların bu yönde geliştirilmesi gerek arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımıza gerekse bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır” dedi.