KMÜ'de Birimlerarası Spor Oyunları'nda ödüller sahiplerini buldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Güz Dönemi Birimlerarası Spor Oyunları'nda ödüller sahiplerini buldu.

KMÜ Güz Dönemi Birimlerarası Spor Oyunları kapsamında bu yıl halı saha, basketbol, voleybol, satranç ve masa tenisi olmak üzere 5 farklı branşta müsabakalar gerçekleştirildi. Takım bazında 18 takım ve ferdi spor dalında ise 14 kişi müsabakalarda ter döktü.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, üniversite personeli ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde Birimlerarası Spor Müsabakalarında başarılı olan takım ve sporcuların yanı sıra müsabakalarda görev alan hakemlere de ödülleri verildi. Güz Dönemi Birimlerarası Spor Oyunları neticesinde dereceye giren sporcular ve takımların sıralaması şu şekilde: Futbol: 1. Bab-ı Esrar; 2. Pasha SKS FC; 3. Personel United. Voleybol: 1. KKMYO; 2. YİTDB. Basketbol: 1. KKMYO; 2. BİDB; 3. El Meşşeaiyyun. Masa Tenisi: 1. Seyit Sıtkı Gümüşsoy; 2. Afşar Aydın; 3. Mehmet Gökçayır. Satranç: 1. Tarık Tuna Gözütok; 2. Zafer Ceylan.

Ödül töreninde ayrıca müsabakalara katılıp dereceye giremeyen takım ve bireyler de unutulmayarak kendilerine katılım belgesi takdim edildi.